Некоторые жители сектора Центр останутся в четверг без воды

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, 9 декабря с 09:00 до 24:00 запланированы отключения воды по следующим адресам: ул. 31 Августа, 82-110, 135-153 (в том числе с дробью), ул. П. Мовилэ, 2-10, 1-23 (в том числе с дробью).

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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