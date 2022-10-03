Некоторые жители сектора Центр останутся сегодня без электричества

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, временно обесточенными в понедельник окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам в столице:

Переулок 3 Львов, 64, 78, 80, переулок 5 Львов, 16, София, 15, 17, Варшовия, 1, 3, 5, 5/1, 7, 9, 9/1 – частично с 13:00 до 17:00. Михай Эминеску, 49-55, 60-64, Василе Александри, 117-121, Штефана чел Маре, 122, 126-132 – частично с 09:00 до 13:00. Каля Басарабией, 6, Друмул Скиноасей, 3, 3A, Галац, 44, Юбилейная, 26-38, 31-41 – частично с 09:20 до 17:20.

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