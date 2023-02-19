Некоторые жители Рышкановки временно останутся в понедельник без воды

0

О плановых отключениях сообщил поставщик услуги.

Так, с 09.00 до 17.00 воды не будет в домах на Московском проспекте, 1/1, 1/2, 1/3, а также на улице Б. Воевод, 2, 2B, 2C, 2D. Отключения связаны с выполнением компанией „Premier Energy Distribution” запланированных работ.

Поставщик призывает потребителей по указанным адресам запастись на это время минимальным объёмом воды для питья и бытовых нужд. После завершения работ водоснабжение возобновится по запланированным параметрам. Более подробную информацию можно получить по телефонам центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.