Сотни жителей Рышкановки останутся в среду без воды: узнайте адреса

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В среду, 8 июля, некоторые жители столичного сектора Рышкановка временно останутся без воды в кране. О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением работ по восстановлению водопроводных сетей, с 09.00 до 22.00 будет приостановлена подача воды по следующим адресам:

Московский проспект, 3-9, в том числе дробные дома;

ул. Мирон Костин, 8-10, в том числе дробные дома;

ул. Флорилор, 8, в том числе дробные дома.

Поставщик приносит свои извинения потребителям за доставленные неудобства и просит их запастись водой на время отключения. Более подробную информацию можно узнать по телефонам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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