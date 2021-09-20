Некоторые жители Рышкановки останутся сегодня без электричества

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О плановых отключениях услуги сообщает поставщик.

В частности, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам на Рышкановке:

Студенческая, 1/6, 1/7, 3/1, 3/2, 3/10, 5/2, 5/3, 7/1, 7/2, 7/8, 7/9, 7/10, 7/11 – с 08:45 до 17:00; Буковиней, 192, 203, 380, 383, 386, Лидия Истрати, 10, Ольга Врабие, 6, 13, Петру Лещенко, 3-5, 21-23, переулок Петру Лещенко, 16, 19, 44, примар Герман Пынтя, 16, 67, 77, 95, переулок примар Герман Пынтя, 32, Студенческая, 7/5, 9, 9/7, 9/8, 9/11, 9/17 – 9/23, 9/18 – 9/22, 9999 – с 08:45 до 16:30.

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