Некоторые жители Рышкановки остались до завтрашнего вечера без горячей воды: адреса

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Об отключениях сообщает АО “Termoelectrica”.

В частности, с 08.00 9 августа до 17.00 10 августа без горячей воды в кране остались потребители, проживающие по следующим адресам:

ул. Чеукарь 2, 4g, 6, 8, 10, 10/1, 12;

ул. Соколень 4, 6, 8;

пер. Студенцилор 2/2, 4/2, 6, 7/1, 7/2, 8, 9/1, 9/2, 10, 11/1, 11/2, 11/3, 12, 13/1, 13/2.

Дополнительную информацию можно узнать по номерам: 1300 или 022 447 447.

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