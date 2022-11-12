Некоторые жители Рышкановки, Чекан и Центра остались без горячей воды

0

Об отключениях сообщил поставщик.



Так, до 16.00 сегодняшнего дня горячей воды не будет в секторе Рышкановка по адресу: ул. Академик А.Сахаров, 4. А до 17.00 воды не будет в Центре по адресу: ул. Миорица, 3/1.

Также до 16.00 14 ноября без горячей воды остались жители Чекан, проживающие по адресу: бул. Мирча чел Бэтрын, 42/1. А до 17.00 14 ноября воды не будет в Центре по адресу: ул. М. Ломоносов, 38.

Дополнительную информацию можно узнать по номерам: 1300 или 022 447 447.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.