Некоторые жители Рышкановки, Ботаники и Центра временно остались без горячей воды: адреса

Некоторые жители Рышкановки, Ботаники и Центра временно остались без горячей воды: адреса

Горячее водоснабжение по некоторым адресам в столице временно приостановлено из-за проведения аварийных работ. 

Так, до 14.00 горячей воды не будет на Рышкановке по адресам: Московский проспект, 1/1, 1/2, 1/3, 3, 3/3; Богдан Воевод, 2, 2 a. До 15.00 отключения запланированы на Ботанике по адресам: Куза-Водэ, 16/2, Дачия, 26, 28, 30/1, 30/2, Траян, 1/1, 1/2, 5/2. До 16.00 без горячей воды остались потребители, проживающие по адресу Д. Кантемира, 3. 

Дополнительную информацию можно узнать по номерам: 1300 или 022 447 447.

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