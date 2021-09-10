Некоторые жители коммуны Гидигич останутся без воды в субботу

0

Об отключениях, запланированных на 11 сентября, сообщает поставщик услуги.

Так, с 10:00 до 17:00 воды не будет в коммуне Гидигич по адресам: ул. Поноарелор, Кымпией, Е. Буков, Ш. Няга.

По завершении работ водоснабжение возобновится в соответствии с плановыми параметрами. Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в центральную диспетчерскую службу по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.