Некоторые жители Кишинёва останутся сегодня без света

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О плановых отключениях на среду сообщает поставщик услуги.

Временно обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам.

Ботаника:

ул. Индепенденцей, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, Н. Титулеску, 39, П. Унгуряну, 32, Т. Стришка, 1,2 – с 13:00 до 17:00.

ул. А. Пумнул, 151, 153, 169, пер. А. Пумнул, 136-150, 147-183, Банатулуй, 101, 111, 113, бул. Дачия, 22/4, 22/6, Индепенденцей, 3/1, 3/2, 3/3, 5, 5A, Марамуреш, 105-127, София, 11-17, 12-20, Теилор, 7, 7/2, 7/2A, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 11, бул. Траян, 6/2 – с 09:00 до 13:00.

Буюканы:

ул. К. Ешилор, 1-13, 2/2, 999, И. Крянгэ, 2-10, 9 – с 09:10 до 17:00.

Рышкановка:

А. Ботезату, 1-11, 2-4, П. Рареш, 38, 59, Романэ, 24-32 – с 09:20 до 16:50.

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