Некоторые жители Гидигича останутся в среду без воды

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Об отключениях сообщает поставщик услуги.



В частности, с 09.00 до 17.00 без воды в кране окажутся жители коммуны Гидигич, проживающие по следующим улицам:

Коммуна дин Парис, И. Солтыс, Б. Главан, Штефана чел Маре, Мирча чел Бэтрын.

Поставщик приносит извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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