Некоторые жители Гидигича останутся в пятницу без воды

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Поставщик предупреждает о перебоях с подачей воды в пригороде Гидигич.

Так, 3 марта с 09.00 до 20.00 отключения запланированы по улицам:

Штефан Няга;

Емилиан Буков;

Дойна;

Валя Кынепий;

Поноарелор.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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