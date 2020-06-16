Некоторые жители Дурлешт временно останутся без воды

Некоторые жители Дурлешт временно останутся без воды

Потребители, проживающие в Дурлештах на улицах Штефан-Водэ и Хыртоапей, останутся без воды в среду. Отключения запланированы с 09:00 до 17:00.

Перебои связаны с проведением поставщиком запланированных ремонтных работ. По их завершении водоснабжение возобновится в соответствии с плановыми параметрами.

Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в Центральную диспетчерскую службу по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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