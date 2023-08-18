Некоторые жители Дурлешт останутся в понедельник без воды

Отключения запланированы с 09.00 до 20.00.
Водоснабжение будет приостановлено по адресам:
- ул. Ливезилор 1-80 (включая дома с дробями);
- ул. Штефан Водэ;
- ул. Т. Владимиреску 67-71.
После завершения запланированных работ подача воды возобновится. Более подробную информацию можно получить по телефонам центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.
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