Некоторые жители Дурлешт останутся в понедельник без воды

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Отключения запланированы с 09.00 до 20.00.

Водоснабжение будет приостановлено по адресам:

ул. Ливезилор 1-80 (включая дома с дробями);

ул. Штефан Водэ;

ул. Т. Владимиреску 67-71.

После завершения запланированных работ подача воды возобновится. Более подробную информацию можно получить по телефонам центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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