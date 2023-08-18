Некоторые жители Дурлешт останутся в понедельник без воды

Некоторые жители Дурлешт останутся в понедельник без воды

Отключения запланированы с 09.00 до 20.00.

Водоснабжение будет приостановлено по адресам:

  • ул. Ливезилор 1-80 (включая дома с дробями);
  • ул. Штефан Водэ;
  • ул. Т. Владимиреску 67-71.

После завершения запланированных работ подача воды возобновится. Более подробную информацию можно получить по телефонам центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Sorry, comments are closed for this post.

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 21-14-01 / e-mail: info@aif.md
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md