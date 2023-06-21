Некоторые жители Дурлешт останутся в четверг без воды

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Некоторые потребители останутся 22 июня без воды. Её не будет в пригороде Дурлешты с 09:00 до 20:00 в связи с проведением плановых работ.

Отключения ожидаются по следующим адресам: ул. Ательерилор, Кантиней, ул. и пер. Тестемицану, Кодрилор, Будэй, Зелиноая.

Поставщик приносит свои извинения потребителям за причинённые неудобства. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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