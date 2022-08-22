Некоторые жители Чекан сегодня останутся без горячей воды

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Об аварийных отключениях на 22 августа сообщает АО “Termoelectrica”.

В частности, с 09:50 до 16:00 без горячей воды в кране останутся потребители, проживающие по ул. М. Садовяну, 4/1.

В то же время до 13.00 горячей воды не будет в домах по адресам Волунтарилор, 14, 14/1, 14/2, 14/3, 16/1, 16/2, 16/3 и И. Крянгэ, 76, а до 17.00 – на Дачия, 16/1.

Дополнительную информацию можно узнать по номерам: 1300 или 022 447 447.

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