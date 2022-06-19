Некоторые жители Чекан останутся в воскресенье без света

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Поставщик сообщает, что 19 июня будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

ул. Узинелор 6, 6A, 15 – с 09:00 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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