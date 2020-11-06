Некоторые жители Чекан останутся в субботу без воды

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Потребители по ул. Узинелор, 9-21, в том числе с дробью, останутся 7 ноября без воды. Отключения возможны и на улице Отоваска, 17-31, 14-20, в том числе с дробью.

По данным поставщика, подача воды будет прекращена с 09:00 до 21:00. В этот отрезок времени поставщик будет выполнять запланированные работы, пишет ipn.md.

После завершения работ услуга водоснабжения будет возобновлена. Для получения дополнительной информации потребители могут звонить в Центральную диспетчерскую: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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