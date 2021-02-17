Некоторые жители Чекан останутся в четверг без воды в кране

Некоторые жители Чекан останутся в четверг без воды в кране

Потребители, проживающие на столичной улице Петру Заднипру, 16-18, включая дома с дробью, останутся 18 февраля без воды.

Кроме того, подача воды будет приостановлена на улице Джинта Латинэ, 21-23, 30-48, включая дома с дробью, а также на улице Николая Милеску-Спэтару, 1-3, включая дома с дробью, передаёт ipn.md.

Как сообщает поставщик услуги, подача воды будет прервана с 09:00 до 22:00. По завершении работ водоснабжение будет возобновлено в соответствии с плановыми параметрами.

Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в центральную диспетчерскую службу по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md