Некоторые жители Чекан останутся в четверг без воды в кране

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Потребители, проживающие на столичной улице Петру Заднипру, 16-18, включая дома с дробью, останутся 18 февраля без воды.

Кроме того, подача воды будет приостановлена на улице Джинта Латинэ, 21-23, 30-48, включая дома с дробью, а также на улице Николая Милеску-Спэтару, 1-3, включая дома с дробью, передаёт ipn.md.

Как сообщает поставщик услуги, подача воды будет прервана с 09:00 до 22:00. По завершении работ водоснабжение будет возобновлено в соответствии с плановыми параметрами.

Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в центральную диспетчерскую службу по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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