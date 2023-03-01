Некоторые жители Чекан останутся сегодня без света

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что 1 марта будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов по следующим адресам:

Сектор Чеканы:

ул. Алчедар, 99, Будешть, 2, Каля Дачилор, 118-120, 132-138, 152-158, 182-184, Ероий Нямулуй, 69-161, 126, 362 – с 09:10 до 15:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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