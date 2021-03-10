Некоторые жители Чекан останутся без воды в четверг

0

Потребители, проживающие на улице Джинта Латинэ, 13, 13/1, 15, 15/1, 15/2, останутся без воды в четверг, 11 марта.

Кроме того, подача будет приостановлена по улице Михаила Садовяну, 4/1, 4/4, 4/6, 4/5, 4/7, 4/8, 6/2, 6/3 и Алеку Руссо, 18, 18/1, 18/4, 20, 22, 22/2, передаёт ipn.md.

Как сообщает АО “Apă-Canal Chişinău”, отключения запланированы с 09:00 до 22:00. По завершении работ водоснабжение возобновится.

Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в Центральную диспетчерскую службу по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.