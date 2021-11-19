Некоторые жители Чекан и Центра остались до вечера без отопления и горячей воды

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О плановых отключениях сообщает AO “Termoelectrica”.

В частности, до 16.00 сегодняшнего дня теплоснабжение прекращено по следующим адресам на Чеканах:

ул. Джинта Латина, 1/1, 1/2, 3/1, 3/2, 3/3, 5/1, 5/2, 9;

ул. Михаила Садовяну, 4/2, 4/3, 4/9.

Без горячей воды до 16.00 остались потребители, проживающие по адресу Хынчештское шоссе, 20.

Кроме того, до 15.00 сегодняшнего дня без отопления и горячей воды остались жильцы, проживающие по следующим адресам:

ул. Тестимицану, 11, 13, 13/1, 13/2.

А до 16.00 горячей воды и отопления не будет в домах по ул. Миорица 10, 14.

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