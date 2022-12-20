Некоторые жители Центра временно остались без горячей воды

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Об отключениях сообщили в АО “Термоэлектрика”.

Так, до 15.00 горячей воды не будет в доме по адресу М. Ломоносова, 38 – в связи с приостановкой электроснабжения из-за подключения новых потребителей. А на М. Ломоносова, 40 горячая вода отключена до 16.00 среды, 21 декабря. Причина – работы по реабилитации системы теплоснабжения здания.

Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 1300 или 022 447 447.

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