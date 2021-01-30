Некоторые жители Центра останутся в воскресенье без воды

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Потребители, проживающие на бульваре Штефан чел Маре, 196/1, 200-202, включая дробные дома, 31 января временно останутся без воды.

Подача будет прервана с 09:00 до 17:00. В этот период АО “Apă-Canal Chișinău” выполнит ремонтные работы, передаёт ipn.md.

После завершения работ оказание услуг будет возобновлено. Для получения дополнительной информации потребителям рекомендуется звонить в Центральную диспетчерскую по телефону 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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