Некоторые жители Центра останутся на сутки без воды

0

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, с 09:00 субботы до 09:00 воскресенья отключения запланированы по ул. 31 Августа, 135-141, 80-98, Штефана чел Маре, 103, 105, Н. Йорга, 7-11, 16, 18, М. Чеботарь, 20, 37, М. Когэлничану, 80, Б.-Бодони, 37/1.

Поставщик приносит извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.