Некоторые жители Центра останутся в пятницу без света

0

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Центр:

ул. 31 Августа, 101/1, ул. Г. Асаки, 27, 31, 31A, B, 33, 33/1, 35, 37/1, 37/2, 43, 47, 49A, 53, 53/1, 53/2, ул. М. Ломоносов, 8, 38, 38/1, 38/2, 40, 40/1, 40/2, ул. В. Короленко, 3/2 – с 08:45 до 16:00;

ул. А. Бернардацци, 59, 69 – с 09:20 до 17:20.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.