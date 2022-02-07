Некоторые жители Центра останутся сегодня без электричества

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением плановых работ временно обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по указанным ниже адресам.

Центр:

Албишоара, 27, 38, 38A, 40, 999, Александра Пушкина, 49/1, 51, 51/1, 62, Каля Мошилор, 15, Фанталулуй, 15, Георге Кошбук, 38, Григоре Виеру, 22R, 22/6, 22/8, 22/10, 22/5, 22/7, 22/9, 24, 26, Лунчий, 2-20, Романэ, 11, 12, 13 – с 09:00 до 17:00.

Ю. Гагарина, 5, 5/1, 5/2, 7 B, G, V, 9, Пьяца Гэрий, 2, 6, Гэрий, 2 – с 09:20 до 17:20.

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