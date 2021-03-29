Некоторые жители Центра останутся сегодня без электричества

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, временно обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Александру чел Бун, 1-3, 2-18, Болгарская, 99/бл.6, Колумна, 44-58, 47-55, Измаил, 45, 47, 86, 999, Митрополит Варлаам, 26-32, 46-58, 41, 63, 999, Тигина, 44-54, 55-61 – с 08:45 до 16:00; Хынчештское шоссе, 178-202 – с 09:15 до 18:00; Александру чел Бун, 48 – с 09:30 до 17:00; Колумна, 76 – с 09:30 до 17:00.

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