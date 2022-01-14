Некоторые жители Центра останутся без света

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Центр:

ул. 31 Августа, 1A, 2A, пер. 31 Августа 16/1, пер. 1 Кауказ 17, Думбрэвий 1, 7, 11-27, 2, Хрушка 1-1, 11A, 2-8, 8A, пер. Хрушка 1-5, 2-4, В. Трандафирилор 1-11, 6-14, 6/1, Заим 5-7, 8-10, 83 – с 09:00 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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