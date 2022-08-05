Некоторые жители Центра на выходных останутся без воды

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, с 09:00 субботы до 18:00 воскресенья отключения запланированы по ул. 31 Августа, 80, 123-131, М. Чеботарь, 16-20, 35-37, Н. Йорга, 18-26, 21-23, Букурешть, 16, Б.-Бодони, 37/1, Штефан чел Маре, 103-105 (с дробями).

Поставщик приносит извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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