Некоторые жители Центра и Рышкановки временно останутся без электричества

0

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, временно обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по указанным ниже адресам.

Центр:

М. Эминеску, 56B, Штефана чел Маре, 77, Василе Александри, 115 – частично с 09:00 до 17:00.

М. Чиботарь, 20, Митрополит Бэнулеску-Бодони, 37/1, Штефана чел Маре, 103, 103/2, 9003, 9999 – частично, с 10:30 до 17:00.

Академией, 3/4, Хынчештское шоссе, 61, Миорица, 3/1, 3/2, 3/3, 3/5, 3/12, 7/1, 44, Спрынченоая, 1/1, 3/1, 5, 5/2, 5B,C,D,E,F,G,H – частично с 09:00 до 13:00.

Чуфля, 34, 45, 47, 49, Колумна, 25, 27, 30, 31, 33, Измаил, 45, 45/1, 84, 84/3, 86, 999, 9999, Л. Толстого, 63, 63/1, 63 блок B, 72, 72/10, 78, Н. Анестиаде, 26, 43, 9999, Н. Старостенко, 29, Штефана чел Маре, 6, 6/1, 9999 – частично с 13:00 до 17:00.

Рышкановка:

Браништий, 3/2, 999, Дм. Рышкану, 29A, 29/1, 29/2, 31/1, 31/2, 33/2, 33/4, 33/5, 35/2 – частично с 09:25 до 18:00.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.