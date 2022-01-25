Некоторые жители Центра и Рышкановки останутся во вторник без света

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Об отключениях сообщает поставщик услуги.

В связи с проведением запланированных работ обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Центр:

ул. Чуфля, 32, Колумна, 1, К. Негруцци, 4, 4/2, 6, 7/2, 8, 10, Н. Анестиаде, 3, 3 блок 1, Шт. чел Маре, 2, 4 – с 08:45 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Аэродромулуй, 8 – с 10:00 до 15:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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