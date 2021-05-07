Некоторые жители Центра и Рышкановки останутся сегодня без света

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Поставщик сообщает, что в пятницу, 7 мая, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Центр:

ул. Фраций Апостол 16, Г. Кашу 35/1, И. Ватаману 1, 2, 15 – 23, 16 – 28, Ипате Сорочану 18, 22, 23, 27, 28, пер. Ипате Сорочану 1, 11 – 39, 75, 12 – 22, 40, Малина Микэ 14, 16, 18, Н. Склифос 1 – 19, 2 – 32, В. Гуцу 3, 3A, 5 – с 09:15 до 16:00;

Хынчештское шоссе 178 – 202, М Лермонтов 142 – с 09:10 до 18:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Чеукарь 9/1, 9/2, 9/3, 11/1, 999, Язулуй 17, 19, 51 – 63, 72 – 84, 9002, 9003, 9005 – с 09:15 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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