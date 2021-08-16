Некоторые жители Центра и Рышкановки останутся сегодня без света

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Поставщик сообщает, что 16 августа будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Центр:

ул. Крихан Антон 1-9, 9A, 4-10, Дымбулуй 27-43, 28-54, Лакулуй 1-27, 6-16, 22A, 32, 32, пер. А. Паркулуй 4, Валя Дическу 4-42, 42/1, 42/2, 42/3, 5-25 – с 09:10 до 17:10.

Сектор Рышкановка:

ул. Тудор Владимиреску 25 – с 09:00 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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