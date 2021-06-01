Некоторые жители Центра и Рышкановки останутся сегодня без света

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Об этом сообщает поставщик услуги.

В частности, во вторник, 1 июня, временно обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по указанным ниже адресам.

Сектор Центр:

Хынчештское шоссе 180, 204-238, 217, 229-255, 279, 9999, В. Ковтун 2-40, 3-9, 25-27, 37, пер. В. Ковтун 12 – с 09:00 до 18:00.

Сектор Рышкановка:

пер. А. Дога 13, пер.1 Чиркулуй 5, Корнешть 7A, 16, 18 – с 09:00 до 16:30.

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