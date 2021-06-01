Некоторые жители Центра и Рышкановки останутся сегодня без света

Некоторые жители Центра и Рышкановки останутся сегодня без света

Об этом сообщает поставщик услуги.

В частности, во вторник, 1 июня, временно обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по указанным ниже адресам.

Сектор Центр:

Хынчештское шоссе 180, 204-238, 217, 229-255, 279, 9999, В. Ковтун 2-40, 3-9, 25-27, 37, пер. В. Ковтун 12 – с 09:00 до 18:00.

Сектор Рышкановка: 

пер. А. Дога 13, пер.1 Чиркулуй 5, Корнешть 7A, 16, 18 – с 09:00 до 16:30.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md