Некоторые жители Центра и Рышкановки останутся сегодня без электричества

Некоторые жители Центра и Рышкановки останутся сегодня без электричества

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги. 

В частности, временно обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам.

Центр:

Г. Асаки, 67B, 69, 69/1, 71, 71/1, 71/2, 71/6, 71/9 – с 08:45 до 16:00. 

Рышкановка:

Андрей Дога, 25 – с 09:25 до 17:00.

Домницей, 2, 6/2, 16, В. Харя, 4, 10, 16, Ипотешть, 59, Мирчешть, 5, 7, 40, 44, 79 – с 09:00 до 17:00. 

Мирчешть, 21/1, 21/5, 22, 22/1, 34, 34/1, 9999 – с 09:10 до 17:00. 

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