Некоторые жители Центра и Рышкановки останутся без электричества

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Поставщик сообщает, что в пятницу, 14 мая, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Центр:

ул. Галац 44, Д. Скиноасей 3 – с 09:20 до 16:50;

Хынчештское шоссе 178 – 202, М Лермонтов 142 – с 09:10 до 18:00.

Сектор Рышкановка:

ул. А. Руссо 2, Б. Воевод 2, 2A, 2/4, Московский пр-т 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 3, 3A, 3/1, 3/2, 3/3, 3/5, 5, 5A, 5/2 – с 09:00 до 16:30.

ул. Албишоара 8/1, М. Костин 12, 16, 18/1, 18/2, 18/3, Московский пр-т 6, 8, 8/2, 10, 10/1, 10/2, 10/3, 15, 999 – с 09:15 до 16:45.

бул. Г. Виеру 22/9, 24, Албишоара 38A – с 09:15 до 17:15.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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