Некоторые жители Центра и Рышкановки останутся без электричества

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О плановых отключениях сообщает поставщик.

В частности, в связи с проведением плановых работ временно обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по указанным ниже адресам.

Центр:

31 Августа, 70, 103, М. Эминеску, 41/1, 48, 50, 52, Штефана чел Маре, 81, 83, В. Микле, 10, 10/1, 11, Влайку Пыркэлаб, 46, 48, 55, 57 – с 08:45 до 16:00.

Рышкановка:

Московский проспект, 12/1, 14/1 – частично с 10:30 до 14:00.

Матей Басараб, 10/3 – частично с 14:00 до 17:00.

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