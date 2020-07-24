Некоторые жители Центра и Чекан останутся сегодня без света

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что в пятницу, 24 июля, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Центр:

ул. Тимиш 2, А. Матеевич 999, Г. Александреску 9999 – с 08:45 до 16:45.

Сектор Чеканы:

ул. Алчедар 4, Арионешть 2, 2A, 6, Колоница 1-7, 2-4, 74-82, 108-190, 77-175, пер. Колоница 3, Хайдукул Бужор 96, 78/1, 92/1, пер. Н. М. Спэтару 1, 5, 7, 9, Вадул-луй-Водэ 146, 162, 166, 178, 180 – с 09:10 до 17:00;

ул. Албэстреле 1, 9/1, 11, 2-10, Армонией 1-7, 2-8, И. Думенюк 17, 21-29, 35-37, 38, 9999, Г. Гимпу 1-25, И. Кошану 6-26, 9, Иришилор 1-7, Мирча чел Бэтрын 38, 40/1, 42, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 44, 44/1, 44/3, 46, 46 п. 1, 2, 3, 4, 9999, Н. М. Спэтару 25/4, Поенилор 1-3, 2-8 – с 09:10 до 13:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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