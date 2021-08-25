Некоторые жители Центра и Чекан останутся без электричества

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

25 августа будут проводиться различные работы по следующим адресам:

Сектор Центр:

ул. 31 Августа 58, 60, 62, 62A, B, 63, 66/1, 83, 85, Армянская 33, 33B, 35, 40, 42, 999, 9999, Букурешть 999, В. Александри 62, 66, 68, 70, 71, 999 – с 09:10 до 17:10. ул. А. Пушкина 44 – с 11:30 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. Варница 14/2, 14/3 – с 09:00 до 16:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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