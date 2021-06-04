Некоторые жители Центра и Буюкан останутся в пятницу без света

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что 4 июня будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Центр:

ул. Аллея Гэрий 5/2, 36, 37, 38, бул. Ю. Гагарин 5, 7, 7B, 7D, 7G, 7V, 9, Пьяца Гэрий 2 – с 09:15 до 17:00;

ул. Арборилор 5/3, пер. Арборилор 9-11, Г. Баковия 23/1, И. Инкулец 74-76, 77, 97, 101, Н. Тестемицану 3-7, 12A, П. Боцу 13/3 – с 09:15 до 16:50;

Хынчештское шоссе 9999, М. Лермонтов 128/3, 142, 145, 148/1, Дурлешть 999 – с 09:00 до 18:00.

Сектор Буюканы:

ул. Месаджер 1/1, Гидигич 99 – с 09:20 до 17:00;

ул. Гидигич 1 – с 09:30 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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