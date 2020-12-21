Некоторые жители Центра и Буюкан останутся без электричества

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, обесточенными временно окажутся потребители, проживающие по следующим адресам.

Центр:

Александру чел Бун, 1, 1/1, 3, 2-18, Болгарская, 99, Колумна, 44-58, 47-55, Измаил, 45-47, 86, 999, Митрополит Варлаам, 26-32, 46-58, 41, 63, 999, Тигина, 44-54, 55-61 – с 08:45 до 16:45.

Георге Асаки, 71/6, 71/1 – с 09:00 до 13:00.

Буюканы:

Алба-Юлия, 8 – с 10:00 до 14:00.

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