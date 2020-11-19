Некоторые жители Центра и Ботаники останутся в пятницу без воды в кране: адреса

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О плановых отключениях 20 ноября сообщает поставщик услуги.

В частности, с 09:00 до 17:00 отключения запланированы по проспекту Штефана чел Маре, 69-73, в том числе в домах с дробью, улице Болгарской, 39-43, в том числе в домах с дробью, улице Тигина, 55, проспекту Дачия, 44, 42/3, 42, 44/5, 42/1, 44/6, улице Индепенденцей, 54.

С 09:00 до 21:00 без воды останутся жители домов по улице Сармизеджетуса, 37-39, в том числе в домах с дробью.

Поставщик приносит извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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