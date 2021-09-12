Некоторые жители Буюкан останутся в воскресенье без света

Некоторые жители Буюкан останутся в воскресенье без света

“Premier Energy Distribution” сообщает, что в воскресенье, 12 сентября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам в секторе Буюканы:

ул. Коробчану 10, С. Лазо 36, Сфатул Цэрий 37-39, Штефана чел Маре 105 – с 09:30 до 17:00.

За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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