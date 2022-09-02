Некоторые жители Буюкан останутся в пятницу без света

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Поставщик услуги сообщает, что 2 сентября будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Обесточенными окажутся жители домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. Алба-Юлия, 122/1, И. Л. Караджале, 19-21, 21/1, 20-24, 999, Салкуца, 7-31, 10-12, 18-28, Сучава, 112, В. Строеску, 12/1, 16A, Вишинилор, 18-36, 21-39 – с 09:20 до 19:00.

ул. М. Витязул, 4 – с 09:00 до 19:20.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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