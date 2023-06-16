Некоторые жители Буюкан останутся сегодня без света

Некоторые жители Буюкан останутся сегодня без света

“Premier Energy Distribution” сообщает, что 16 июня будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов по следующим адресам:

  • ул. Дурлешть, 999, Хынчештское шоссе, 256, 256/1 – с 09:20 до 17:20;
  • ул. Зэвоюлуй, 2/2, 6 A, B, G, D, V – с 09:25 до 17:00;
  • ул. Гидигич, 1, 999, 9999 – с 09:30 до 17:00;
  • бул. Алба-Юлия, 192 – с 10:30 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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