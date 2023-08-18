Некоторые жители Буюкан останутся сегодня без электричества

Некоторые жители Буюкан останутся сегодня без электричества

“Premier Energy Distribution” сообщает, что в эту пятницу будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы, Дурлешты:

ул. и пер. Ренаштерий, Т. Алимош, Т. Владимиреску,  – 09:30 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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