Некоторые жители Буюкан останутся без горячей воды на две недели: узнайте адреса

Некоторые жители Буюкан останутся без горячей воды на две недели: узнайте адреса

О плановых отключениях сообщает AO “Termoelectrica”.

В частности, с 13 по 27 июля подача горячей воды будет прекращена по следующим адресам в секторе Буюканы:

  • ул. Парис 32/2, 34;
  • ул. Тофан 2. 

Кроме того, с 08.00 13 июля до 16.00 15 июля отключения горячей воды ожидаются по следующим адресам в секторе Центр:

  • ул. Г. Асаки 48/1, 48/2, 52;
  • ул. Г. Гросу 1, 3, 5;
  • ул. Докучаев 2, 2/1, 2/2,  2/3, 2/4, 4, 13, 3, 3/1;
  • бул. Штефан чем Маре 71.

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