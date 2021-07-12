Некоторые жители Буюкан останутся без горячей воды на две недели: узнайте адреса

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О плановых отключениях сообщает AO “Termoelectrica”.

В частности, с 13 по 27 июля подача горячей воды будет прекращена по следующим адресам в секторе Буюканы:

ул. Парис 32/2, 34;

ул. Тофан 2.

Кроме того, с 08.00 13 июля до 16.00 15 июля отключения горячей воды ожидаются по следующим адресам в секторе Центр:

ул. Г. Асаки 48/1, 48/2, 52;

ул. Г. Гросу 1, 3, 5;

ул. Докучаев 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 4, 13, 3, 3/1;

бул. Штефан чем Маре 71.

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