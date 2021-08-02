Некоторые жители Буюкан и Рышкановки временно останутся без электричества

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, временно обесточенными сегодня окажутся жильцы домов, расположенных по указанным ниже адресам.

Буюканы:

Колумна, 114-138, 121-133, М. Чиботарь, 26-28, 57-61, М. Бэнулеску-Бодони, 47-53, 999, 9004, М. Дософтей, 100-110, С. Цэрий, 30, Ш. чел Маре, 101-103, 9005, 9006, Триколорулуй, 30-42, 35-39 – с 09:10 до 17:00. Алба-Юлия, 75/10 – с 13:00 до 17:00.

Рышкановка:

Архангел Михаил, 28, Г. Виеру, 11, 13, 13/1, 16, 17, 17/1, 19, 20, 21, 21/1, 21/2, 25/1, Ренаштерий Национале, 2 – с 09:00 до 12:00.

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