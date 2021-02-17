Некоторые жители Буюкан и Рышкановки останутся сегодня без света

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, временно обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Буюканы:

ул. Г. Александреску 4, 7, 9A, 15, 999 – c 09:00 до 17:00. ул. Г. Александреску 9A – c 13:00 до 17:00. ул. Теодорович 11/2 – c 09:00 до 16:00.

Рышкановка:

ул. А. Сахарова 1, 3, 11/1, Браништий 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 9/1, 9/2, Н. Димо 7, 9/1, 11, 11/1, 12, 14, 999 – с 10:45 до 17:00. ул. Соколень 31 – c 14:30 до 17:00. ул. А. Лупан 1, 3, 5, 7, 7A, 9, 11, 11A, 13, 13/1, 15, 17, В. Бадиу 21-31, 38-52, К. Брынковяну 32A, 34, 36, 37, 39, 41, 43, 45, Криулень 1-63, 2-58, пер. Криулень 20, 33, Дойна 53, 59, 75-113, 54-82, Грэдинарилор 1-21, 2-18, Л. Дамиан 1-57, 2-58, пер. Л. Дамиан 19, Подгоренилор 14-36, 21-49, Путней 8-24, 11-25, Солидаритэций 1-19, 2-20, Е. Теодорой 5, 7, 9, 11, В. Крэсеску 1-53, 2-52, пер. В. Крэсеску 1-33, 53, 2-32, 48, 50, В. Комаров 13, 15, 16, 18, пер. В. Комаров 10, 18 – c 09:00 до 16:00.

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